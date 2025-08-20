< sekcia Regióny
Tohtoročný Kubínsky jarmok prvýkrát prinesie dvojdňový program
Na pódiu sa počas jarmočných dní predstavia interpreti a kapely, ako Cigánski Diabli, Sima, Kabát Revival, Koňare, či Duchoňovci, ktorí sobotný večer uzavrú.
Autor TASR
Dolný Kubín 20. augusta (TASR) - Jarmok v Dolnom Kubíne prinesie tento rok 19. až 20. septembra na Hviezdoslavovo námestie program plný hudby, remesiel a tradičnej jarmočnej atmosféry. Ako TASR informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína, novinkou tohto ročníka je, že jarmok po prvýkrát potrvá dva dni - a to s plnohodnotným programom v piatok aj v sobotu.
Na pódiu sa počas jarmočných dní predstavia interpreti a kapely, ako Cigánski Diabli, Sima, Kabát Revival, Koňare, či Duchoňovci, ktorí sobotný večer uzavrú. Pre deti je pripravená Usmievanka a divadelné predstavenie Teatro Neline.
„Rozšírenie jarmoku na dva plnohodnotné dni je dlhodobou požiadavkou obyvateľov. Vďaka tomu vieme poskytnúť aj pestrejší program, v ktorom, pevne veríme, si každý nájde to svoje,“ uviedol primátor mesta Ján Prílepok.
Kubínsky jarmok je podľa jeho slov podujatím, ktoré má v meste dlhú tradíciu. „Kubínsky jarmok je už desaťročia najmä o stretnutiach s ľuďmi. Je to čas, keď sa Dolnokubínčania, ale aj návštevníci z celej Oravy stretnú v srdci nášho mesta, porozprávajú sa, zabavia a spoločne vytvoria atmosféru, na ktorú sa vždy oplatí prísť,“ podotkol primátor.
Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Martina Mesárošová priblížila, že aj tento rok pripravili program, ktorý spája všetky generácie - od detí až po starších návštevníkov. „Popri koncertoch známych kapiel bude súčasťou jarmoku aj tradičný remeselný trh, atrakcie a pestrý program pre rodiny. Veríme, že nám bude priať aj počasie a centrum mesta opäť ožije skvelou atmosférou,“ doplnila.
Pre uľahčenie pohybu po meste počas jarmoku bude aj tento rok mestská hromadná doprava (MHD) zdarma. „V piatok aj v sobotu budú opäť všetky linky MHD premávať bezplatne. Náklady hradí mesto z výnosov z parkovania. Prosíme preto obyvateľov, ak je to možné, aby nechali svoje auto doma a využili túto možnosť,“ dodal Prílepok.
Na pódiu sa počas jarmočných dní predstavia interpreti a kapely, ako Cigánski Diabli, Sima, Kabát Revival, Koňare, či Duchoňovci, ktorí sobotný večer uzavrú. Pre deti je pripravená Usmievanka a divadelné predstavenie Teatro Neline.
„Rozšírenie jarmoku na dva plnohodnotné dni je dlhodobou požiadavkou obyvateľov. Vďaka tomu vieme poskytnúť aj pestrejší program, v ktorom, pevne veríme, si každý nájde to svoje,“ uviedol primátor mesta Ján Prílepok.
Kubínsky jarmok je podľa jeho slov podujatím, ktoré má v meste dlhú tradíciu. „Kubínsky jarmok je už desaťročia najmä o stretnutiach s ľuďmi. Je to čas, keď sa Dolnokubínčania, ale aj návštevníci z celej Oravy stretnú v srdci nášho mesta, porozprávajú sa, zabavia a spoločne vytvoria atmosféru, na ktorú sa vždy oplatí prísť,“ podotkol primátor.
Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Martina Mesárošová priblížila, že aj tento rok pripravili program, ktorý spája všetky generácie - od detí až po starších návštevníkov. „Popri koncertoch známych kapiel bude súčasťou jarmoku aj tradičný remeselný trh, atrakcie a pestrý program pre rodiny. Veríme, že nám bude priať aj počasie a centrum mesta opäť ožije skvelou atmosférou,“ doplnila.
Pre uľahčenie pohybu po meste počas jarmoku bude aj tento rok mestská hromadná doprava (MHD) zdarma. „V piatok aj v sobotu budú opäť všetky linky MHD premávať bezplatne. Náklady hradí mesto z výnosov z parkovania. Prosíme preto obyvateľov, ak je to možné, aby nechali svoje auto doma a využili túto možnosť,“ dodal Prílepok.