Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 9. december 2025Meniny má Izabela
< sekcia Regióny

Tohtoročný počet obetí dopravných nehôd v Trenčianskom kraji stúpol

.
Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Trenčiansky kraj

Od začiatku roka sa v TSK stalo 594 dopravných nehôd, čo je medziročný pokles o 60. Zomrelo pri nich 13 ľudí - o desať menej ako v rovnakom období minulého roku.

Autor TASR
Trenčín 9. decembra (TASR) - Na cestách v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) sa v minulom týždni stalo 13 dopravných nehôd, vyžiadali si dva ľudské životy. Vyplýva to z informácii odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru.

Od začiatku roka sa v TSK stalo 594 dopravných nehôd, čo je medziročný pokles o 60. Zomrelo pri nich 13 ľudí - o desať menej ako v rovnakom období minulého roku. Ťažko sa zranilo 44 osôb, čo znamená medziročný pokles o tri.

Na slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 10.777 dopravných nehôd, čo je o jednu menej ako v rovnakom období roku 2024. Zomrelo pri nich 212 ľudí, čo predstavuje medziročný pokles o 27.

Najviac obetí si tento rok zatiaľ vyžiadali cesty v Nitrianskom samosprávnom kraji, kde pri dopravných nehodách zomrelo 36 ľudí. Najmenej obetí (13) má Trenčiansky samosprávny kraj.
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA v obľúbenej destinácii: Po smrtiacej vlne zahynuli aj Slováci

STREĽBA V NÁKUPNOM CENTRE: Tínedžer pálil z brokovnice

Týždenník: Omyl pána prezidenta

ÚTOK V BRNE: Pobodaná žena zomrela na mieste