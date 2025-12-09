< sekcia Regióny
Tohtoročný počet obetí dopravných nehôd v Trenčianskom kraji stúpol
Autor TASR
Trenčín 9. decembra (TASR) - Na cestách v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) sa v minulom týždni stalo 13 dopravných nehôd, vyžiadali si dva ľudské životy. Vyplýva to z informácii odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru.
Od začiatku roka sa v TSK stalo 594 dopravných nehôd, čo je medziročný pokles o 60. Zomrelo pri nich 13 ľudí - o desať menej ako v rovnakom období minulého roku. Ťažko sa zranilo 44 osôb, čo znamená medziročný pokles o tri.
Na slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 10.777 dopravných nehôd, čo je o jednu menej ako v rovnakom období roku 2024. Zomrelo pri nich 212 ľudí, čo predstavuje medziročný pokles o 27.
Najviac obetí si tento rok zatiaľ vyžiadali cesty v Nitrianskom samosprávnom kraji, kde pri dopravných nehodách zomrelo 36 ľudí. Najmenej obetí (13) má Trenčiansky samosprávny kraj.
