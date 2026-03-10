< sekcia Regióny
Tohtoročný počet obetí nehôd v Trenčianskom kraji stúpol na päť
Od začiatku roka sa na cestách TSK stalo 86 dopravných nehôd (medziročný pokles o osem).
Autor TASR
Trenčín 10. marca (TASR) - Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa minulý týždeň stalo 20 dopravných nehôd, vyžiadali si dva ľudské životy. Vyplýva to z informácií odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru.
Od začiatku roka sa na cestách TSK stalo 86 dopravných nehôd (medziročný pokles o osem). Zomrelo pri nich päť ľudí, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku o jedného viac. Ťažké zranenia utrpeli tento rok pri dopravných nehodách v TSK tri osoby (medziročný pokles o osem).
Na slovenských cestách sa tento rok stalo 1869 dopravných nehôd, čo je o 113 viac ako v rovnakom období minulého roku. Zomrelo pre nich 37 ľudí (medziročný nárast o sedem), ťažko sa zranilo 106 osôb (medziročný pokles o osem).
Najviac obetí si tento rok vyžiadali cesty Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde pri dopravných nehodách zomrelo osem ľudí. Najmenej obetí - jednu, majú cesty Banskobystrického samosprávneho kraja.
