Tohtoročný Spišský trh si vyžiada aj dopravné obmedzenia

Spišská Nová Ves 11. júla (TASR) - Tohtoročný Spišský trh v Spišskej Novej Vsi si v najbližších dňoch vyžiada dopravné obmedzenia. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke.



Letná ulica bude uzavretá od stredy (12. 7.) od 6.00 do nedele (16. 7.) 20.00 h. Od štvrtka (13. 7.) od 4.00 h do nedele do 20.00 h bude platiť uzávera cestných komunikácií na Štefánikovom námestí, Zimnej ulici, Radničnom námestí, časti Ulice Ing. Kožucha, Elektrárenskej a Školskej ulici.



Bez náhrady dôjde k zrušeniu zastávok MHD Športová hala, Zimný štadión a Štefánikovo nám. Náhradná zastávka namiesto Sídliska Východ bude pri ihrisku Hotelovej akadémie, ako zastávka Radnica - Letná bude slúžiť priestor na Hviezdoslavovej ulici pri Strednej priemyselnej škole technickej, a náhrada za dočasne zrušenú zastávku Radnica - Zimná bude na Ulici J. Hanulu pri materskej škole.



V poradí 68. Spišský trh potrvá od štvrtka do nedele. Kultúrny program je naplánovaný na piatok (14. 7.) a sobotu (15. 7.). Slávnostné otvorenie trhu je naplánované na sobotu o 18.00 h, po ktorom bude nasledovať sprievod mestom.