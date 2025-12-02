< sekcia Regióny
Tohtoročný vianočný stromček na námestí dostalo mesto Handlová darom
Vianočný stromček rozsvieti svätý Mikuláš 6. decembra. Okrem stromu sa na námestí nachádza aj altánok.
Autor TASR
Handlová 2. decembra (TASR) - Mesto Handlová osadilo na Námestí baníkov takmer 11 metrov vysoký smrek pichľavý. Vianočný stromček dostalo darom od manželského páru z Morovna. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
„Strom sa podľa jeho majiteľa tento rok dožil presne 50 rokov. Za ten čas však vyrástol do takej výšky, že ho museli odstrániť. O jeho výrub požiadal majiteľ z dôvodu ohrozovania majetku,“ uviedla Paulínyová.
Vianočný stromček rozsvieti svätý Mikuláš 6. decembra. Okrem stromu sa na námestí nachádza aj altánok. „Súčasťou zimného námestia je v rámci projektu Po stopách zemepánov Trenčianskeho kraja, ktorý organizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horná Nitra - Bojnice v spolupráci s mestami Handlová, Prievidza, Bojnice a Trenčín. K altánku mesto osadilo ešte osem drevených domčekov v jednotnom štýle,“ priblížila hovorkyňa.
Obyvatelia a návštevníci v domčekoch podľa nej nájdu vianočné občerstvenie i ručne vyrábaný sortiment. „Predajcom ručne vyrábaného sortimentu priestor na predaj mesto ponúka bezodplatne, záujemcovia o predaj sa môžu nahlásiť mestskému úradu,“ dodala.
