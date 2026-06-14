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Tokajský región pripravuje sériu letných vinárskych podujatí
Ponuku aktivít v regióne doplnia otvárania pivníc v Strede nad Bodrogom a tradičný folklórny festival v Borši.
Autor TASR
Trebišov 14. júna (TASR) - Slovenská vinohradnícka oblasť Tokaj sa počas letnej turistickej sezóny stane dejiskom viacerých kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré majú za cieľ predstaviť tradície a produkty miestnych vinárov. Hlavným lákadlom programu bude jubilejný 15. ročník nočnej degustácie Tokaj Unplugged vo Veľkej Tŕni. Ponuku aktivít v regióne doplnia otvárania pivníc v Strede nad Bodrogom a tradičný folklórny festival v Borši. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu Dolný Zemplín Tibor Tabak.
„Letná sezóna je pre tokajský región kľúčové obdobie, keď môžu návštevníci spojiť spoznávanie historických pamiatok a prírodných krás s autentickým zážitkom priamo v prostredí tufových pivníc. Podujatia podporujú rozvoj domáceho cestovného ruchu a prezentujú vinársku kultúru dolného Zemplína. V tomto období bývajú ubytovacie kapacity v Tokaji vypredané a ťaží z toho aj celý dolný Zemplín,“ uviedol Tabak.
Najvýznamnejšou udalosťou začiatku leta v regióne dolného Zemplína bude podujatie Tokaj Unplugged, ktoré sa uskutoční v sobotu 20. júna v obci Veľká Tŕňa. Tento festival sa vracia k pôvodnej atmosfére bez využitia moderných elektrických technológií. Areál historických tufových pivníc bude osvetlený výhradne sviečkami, fakľami a svätojánskymi vatrami. Návštevníci budú mať možnosť absolvovať nočnú degustáciu, ktorá potrvá od 20.00 h do 3.00 h.
„Na 15. ročníku tohto podujatia sa predstaví celkovo 22 autentických miestnych vinárov, ktorí spracovávajú hrozno tradičnými metódami. Organizátori okrem samotnej ochutnávky pripravujú aj bohatý sprievodný program v podobe ohňovej šou a akustických hudobných vystúpení priamo medzi návštevníkmi v priestoroch vinohradov. Súčasťou gastronomickej ponuky bude tradičné pečenie býka priamo v areáli gazdovských pivníc a ochutnávky miestnych zemplínskych špecialít,“ pozýva Tabak.
Letný program na Tokaji odštartuje už v prvej polovici mesiaca. V sobotu 13. júna sa uskutoční Deň otvorených stredanských pivníc v obci Streda nad Bodrogom.
Na konci júna nadviaže na vinárske aktivity kultúrny program v obci Borša, kde sa uskutoční v poradí už 23. Tokajský festival. Dejiskom podujatia bude areál zrekonštruovaného renesančného kaštieľa Františka II. Rákociho.
Vinársky program v regióne vyvrcholí na konci augusta, keď sa pozornosť turistov opäť presunie do Veľkej Tŕne. V sobotu 29. augusta sa tu uskutoční 14. ročník Festivalu gazdovských vín. Podujatie je naplánované v čase od 13.00 h do 21.00 h v historickom areáli tufových pivníc. Tento festival je špecifický zameraním na malých, nezávislých producentov a takzvané garážové vinárstva, ktoré vyrábajú víno v obmedzených množstvách starými remeselnými postupmi bez použitia priemyselných chemických aditív.
„Letná sezóna je pre tokajský región kľúčové obdobie, keď môžu návštevníci spojiť spoznávanie historických pamiatok a prírodných krás s autentickým zážitkom priamo v prostredí tufových pivníc. Podujatia podporujú rozvoj domáceho cestovného ruchu a prezentujú vinársku kultúru dolného Zemplína. V tomto období bývajú ubytovacie kapacity v Tokaji vypredané a ťaží z toho aj celý dolný Zemplín,“ uviedol Tabak.
Najvýznamnejšou udalosťou začiatku leta v regióne dolného Zemplína bude podujatie Tokaj Unplugged, ktoré sa uskutoční v sobotu 20. júna v obci Veľká Tŕňa. Tento festival sa vracia k pôvodnej atmosfére bez využitia moderných elektrických technológií. Areál historických tufových pivníc bude osvetlený výhradne sviečkami, fakľami a svätojánskymi vatrami. Návštevníci budú mať možnosť absolvovať nočnú degustáciu, ktorá potrvá od 20.00 h do 3.00 h.
„Na 15. ročníku tohto podujatia sa predstaví celkovo 22 autentických miestnych vinárov, ktorí spracovávajú hrozno tradičnými metódami. Organizátori okrem samotnej ochutnávky pripravujú aj bohatý sprievodný program v podobe ohňovej šou a akustických hudobných vystúpení priamo medzi návštevníkmi v priestoroch vinohradov. Súčasťou gastronomickej ponuky bude tradičné pečenie býka priamo v areáli gazdovských pivníc a ochutnávky miestnych zemplínskych špecialít,“ pozýva Tabak.
Letný program na Tokaji odštartuje už v prvej polovici mesiaca. V sobotu 13. júna sa uskutoční Deň otvorených stredanských pivníc v obci Streda nad Bodrogom.
Na konci júna nadviaže na vinárske aktivity kultúrny program v obci Borša, kde sa uskutoční v poradí už 23. Tokajský festival. Dejiskom podujatia bude areál zrekonštruovaného renesančného kaštieľa Františka II. Rákociho.
Vinársky program v regióne vyvrcholí na konci augusta, keď sa pozornosť turistov opäť presunie do Veľkej Tŕne. V sobotu 29. augusta sa tu uskutoční 14. ročník Festivalu gazdovských vín. Podujatie je naplánované v čase od 13.00 h do 21.00 h v historickom areáli tufových pivníc. Tento festival je špecifický zameraním na malých, nezávislých producentov a takzvané garážové vinárstva, ktoré vyrábajú víno v obmedzených množstvách starými remeselnými postupmi bez použitia priemyselných chemických aditív.