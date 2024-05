Tomáš: Do spoločnosti Bukóza Holding mieri inšpektorát práce

Hencovce 15. mája (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR posiela do skupiny spoločnosti Bukóza Holding v okrese Vranov nad Topľou Národný inšpektorát práce na inšpekciu. Ako pre TASR uviedol minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej, pripravený je aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou, ktorý má v tejto fáze pomôcť zamestnancom celulózky poradensky.



"Sledujeme to, budeme to sledovať aj naďalej a v prípade, že by sa firma ocitla v konkurze, sme pripravení prostredníctvom garančného fondu preplatiť mzdy zamestnancov aj spätne, takže zamestnanci sa o svoje mzdy v takomto prípade báť nemusia, ale opakujem, zatiaľ je to na úrovni vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancami," dodal.



Situáciou sa zaoberá aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako uviedol minister Richard Takáč (Smer-SD). Nové vedenie štátnych lesov navýšilo objem dodávanej drevnej hmoty pre spoločnosť začiatkom roka o 65.000 kubíkov. "Platová disciplína, alebo skôr neplatenie tejto spoločnosti, je dlhodobý proces, to nie je len teraz. Aktuálne dochádza k nejakému vyvrcholeniu," dodal s tým, že vláda spraví všetko preto, aby hlavne pomohla zamestnancom spoločnosti.



Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) potvrdila, že tento týždeň prebehli na ministerstve financií rokovania s investorom z Holandska, ktorý by mal vo Vranove nad Topľou vytvoriť vyše 700 pracovných miest v priebehu nasledujúcich troch rokov.



Vyše 500 zamestnancom skupiny spoločností Bukóza Holding v okrese Vranov nad Topľou mešká výplata za mesiac marec. So žiadosťou o pomoc sa obrátili odborári na vládu. V stredu sa okolo 200 zamestnancov a dodávateľov firmy zúčastnilo protestného stretnutia s cieľom upozorniť na ich zlú sociálnu situáciu.



Firma za zlú finančnú situáciu viní predchádzajúcu vládu, konkrétne vypovedanie dlhodobej zmluvy spoločnosti s Lesmi SR, čo podľa holdingu fabrike skrátilo ročný objem dodávok dreva približne o 50 percent.