Tomáš: Z rezervy predsedu vlády pôjde 200.000 eur na opravy domov

Jasenov 28. januára (TASR) - Z rezervy predsedu vlády pôjde takmer 200.000 eur pre domácnosti, ktoré najviac postihlo zemetrasenie na východnom Slovensku na jeseň 2023. Ide konkrétne o 12 domácností, ktorým poskytnú finančnú pomoc z rezervy predsedu vlády. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) v utorok v obci Jasenov v okrese Humenné.



"Predstavitelia Nadácie Prešovského samosprávneho kraja odovzdali zoznam týchto domov a ja som s týmto zoznamom zašiel za predsedom vlády. Ten okamžite pred koncom roka sľúbil, že využije túto rezervu. Dnes tieto prostriedky boli schválené a putujú už na účet nadácie, ktorá ich okamžite distribuuje domácnostiam," doplnil.



Prostriedky určené na obnovu alebo výstavbu nových domov dostanú domácnosti, ktorých domy boli buď zbúrané alebo poškodené do takej miery, že sa stali neobývateľnými. Poslankyňa Prešovského samosprávneho kraja a koordinátorka pomoci obciam postihnutým zemetrasením Lucia Sukeľová spresnila, že pomoc poputuje do obcí Ďapalovce, Vyšná Sitnica, Nižná Sitnica, Jankovce, Baškovce, Holčíkovce, Lukačovce.



"Aby sme sa vyhli nejakým špekulatívnym postupom, hneď týždeň po zemetrasení sme v rámci nadácie išli do terénu a prešli sme viac než tisíc rodinných domov a všetky verejné stavby. Vieme, že takouto cestou sa vyhneme akýmkoľvek špekulantom," doplnila.







Niektoré rodiny už začali s výstavbou nových domov, pričom im pomáhajú aj hypotekárne úvery. Sukeľová doplnila, že jeden muž doteraz býva v unimobunke, ktorú mu poskytlo ministerstvo obrany prechodne na bývanie a z príspevku chce svojpomocne postaviť obydlie. Pomoc pôjde aj dôchodkyni, ktorá žije so synom, pričom nedostali úver, ich dom je v zlom stave a stále v ňom žijú. "To sú jediné prostriedky, ktoré majú k dispozícii a oni idú z toho dom zrekonštruovať. Zemetrasenie však malo aj traumatické následky, ktoré dnes nevyriešime týmito peniazmi," dodala.



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už vyplatilo domácnostiam celkovo 3,5 milióna eur, ktoré boli rozdelené v dvoch kolách. Pokračuje aj pomoc prostredníctvom nezamestnaných, ktorí sa podieľajú na obnove poškodených nehnuteľností. Ministerstvo financií na obnovu verejných a cirkevných budov vyčlenilo viac ako milión eur. Envirorezort prostredníctvom programu Obnovme si svoj dom poskytol pomoc pre 1450 domácností. Na tento program bolo vyčlenených 32 miliónov eur.



Arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy Bernard Bober za rímskokatolícku cirkev spomenul, že postihnuté boli kostoly v obci Ďapalovce, Jankovce a Nižná Sitnica. "Všetky kostoly sú opravené, tie s menším poškodením už dávnejšie a tri najviac poškodené už aj fungujú," dodal.