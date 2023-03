Tomášov rozšíri z eurofondov kapacitu školy a vybuduje i novú škôlku

Bratislava/Tomášov 23. marca (TASR) - Obec Tomášov (okres Senec) môže rozšíriť kapacitu svojej základnej školy, ale aj vybudovať novú materskú školu. Umožnia jej to financie získané z eurofondov. Na školskú infraštruktúru získala obec 4,5 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.



Základná škola môže zvýšiť svoje kapacity nadstavbou tretieho poschodia. Vytvorí sa tak šesť nových kmeňových tried i nové priestory pre učiteľov. Súčasťou je tiež výstavba novej budovy jedálne s kuchyňou priamo v areáli školy. Na celý projekt je vyčlenených 2,4 milióna eur.



Obec má zároveň schválený aj projekt vybudovania materskej školy. Ten začína realizovať z peňazí Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v sume 2,1 milióna eur. Škôlka vznikne nadstavbou a prístavbou budovy jedálne a kuchyne v objekte základnej školy.



V Bratislavskom kraji chýba v súčasnosti 360 kmeňových tried na základných školách. BSK v Bruseli dohodol podporu témy zvýšenia kapacít základných škôl a alokáciu 63 miliónov eur. Dosiahnuť sa podarilo aj dohodu o presune nevyčerpaných finančných zdrojov na tému budovania kapacít materských škôl.



V rámci základných škôl by malo byť podporených 26 projektov, ukončené majú byť do konca roka. Vzniknúť má 214 kmeňových tried, čím sa pokryje viac ako polovica z chýbajúcich. "IROP je prvá fáza podpory. Tému tlačíme ďalej v rámci Plánu obnovy a odolnosti, pretože sú pripravené ďalšie projekty," poznamenal predseda BSK Juraj Droba.



V rámci výzvy pre škôlky sa aktuálne realizuje 29 projektov za 36 miliónov eur. Všetky musia byť ukončené do konca roka 2023.