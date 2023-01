Tomášovce chcú pri rybníku zriadiť požičovňu vodných bicyklov a člnov

Tomášovce 4. januára (TASR) - Obec Tomášovce v okrese Lučenec plánuje pri Tomášovskom rybníku zriadiť požičovňu vodných bicyklov a člnov. Oživiť tak chce turizmus v kedysi obľúbenej lokalite. Na obecnom úrade tiež zriadia informačnú kanceláriu cestovného ruchu. Pre TASR to uviedol starosta obce Ján Mičuda.



Tomášovský rybník bol podľa starostu v období socializmu, a to najmä v 80. rokoch 20. storočia, vyhľadávanou lokalitou a navštevovali ho najmä ľudia z Lučenca a okolitých obcí. "Bol tu stanový tábor a jednoduché služby, ako bufet, požičovňa vodných bicyklov, člnov a klasických bicyklov," priblížil Mičuda. Ako dodal, rybník je vo vlastníctve štátu, v minulosti sa obci podarilo osadiť aspoň nové lavičky či odpadkové koše. Aktuálne plánujú zakúpiť aj štyri nové vodné bicykle a dva člny, ktoré si budú môcť návštevníci požičať.



V Tomášovciach tiež plánujú zriadiť informačnú kanceláriu cestovného ruchu, v ktorej obec vytvorí aj jedno nové pracovné miesto. "Samotná kancelária bude zriadená na obecnom úrade. V projekte je však zahrnutá aj jej mobilná časť, pojazdný mobilný infostánok, ktorý bude môcť byť premiestňovaný podľa potreby," vysvetlil starosta. Počas leta by mal byť infostánok návštevníkom k dispozícii práve pri rybníku, no presúvať by ho chceli aj na rôzne podujatia v okolí. Slúžiť má na podávanie informácií, predaj informačných materiálov či suvenírov z regiónu.



Na štyroch miestach v obci by tiež mali pribudnúť nové informačné tabule so zameraním na rozvoj turizmu, pri každej sa bude nachádzať oddychové miesto s lavičkou či stojanom na bicykel. "Priamo v centre pri obecnom úrade bude tiež digitálny informačný kiosk, kde budú informácie hlavne o našom mikroregióne Novohradské podzámčie," dodal Mičuda.



Samospráva na projekt rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu získala v rámci výzvy zameranej na najmenej rozvinuté okresy vyše 33.000 eur. Ďalších viac ako 22.000 eur bude predstavovať spolufinancovanie obce. Projekt plánuje samospráva realizovať v prvej polovici tohto roka.