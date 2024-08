TONY ELEKTROODPADU: Ľudia bez domova pomáhali Bratislavčanom

Bratislava 21. augusta (TASR) - Ľudia bez domova pomohli od októbra občanom Bratislavy a okolitých obcí ekologicky odovzdať 16 ton elektroodpadu. Staré elektrospotrebiče zbierali v rámci pracovnej terapie Pomôž odpadom, ktorú pre svojich klientov poskytuje integračné centrum Domova Sv. Jána z Boha v Bratislave. V stredu o tom informovali realizátori projektu.



"Z vlastnej skúsenosti viem povedať, aká dôležitá je pre človeka bez domova možnosť opätovne pracovať a byť užitočný. Zapojenie našich klientov do tohto projektu, nevyhnutnosť byť upravený, dochvíľny, tímový, disciplinovaný a vytrvalý je výbornou možnosťou vyskúšať si opäť prácu v kolektíve. Zároveň si pripomíname, čo znamená pravidelná práca, a teda aj pravidelná odmena za ňu," vysvetlil koordinátor projektu v Domove Sv. Jána z Boha Ján Adámek.



V pilotnej fáze projektu od októbra 2023 do augusta 2024 zrealizoval tím Pomôž odpadom 11 odvozov elektroodpadu z domácností, odpracoval viac ako 260 hodín a odviezol spolu 16.000 kilogramov starých práčok, chladničiek či televízorov. S bezplatným odvozom elektrospotrebičov z domácností plánujú v Bratislave a okolitých dedinách pokračovať pravidelne. Od septembra budú ľudia bez domova spolu s koordinátorom zvážať elektroodpad vždy v sobotu, dvakrát za mesiac.



Projekt myslí podľa Adámka najmä na tých, ktorí by mali problém s vynášaním väčších kusov elektroodpadu a ich odovzdaním na zberných dvoroch. Dôležitým rozmerom je aj ochrana životného prostredia pred čiernymi skládkami. Okrem toho, že z mnohých elektrospotrebičov vytekajú do prírody chemikálie, ktoré môžu kontaminovať pôdu, podzemné vody a ovzdušie, mnohé obsahujú aj suroviny, ktoré možno zrecyklovať a nie je potrebné ich znovu ťažiť alebo vyrábať.