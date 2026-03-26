< sekcia Regióny
Tony nedojedeného jedla motivovali k zmene. Čo zaviedli vo Zvolene?
Tento etický problém sa snažia napraviť tým, že zaviedli jedenie desiatových polievok.
Autor TASR
Zvolen 26. marca (TASR) - Tony nedojedeného jedla, ktoré končia v odpade slovenských školských jedální, motivovali Základnú školu Hrnčiarska vo Zvolene zmeniť systém stravovania. Tento etický problém sa snažia napraviť tým, že zaviedli jedenie desiatových polievok. TASR o tom informoval PR manažér Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica Tomáš Kušnír.
Dodal, že siedmaci, ôsmaci a deviataci majú možnosť prísť na čerstvo navarené jedlo už počas veľkej prestávky po tretej vyučovacej hodine. „Dosiahli sme tým vyššiu konzumáciu polievky, získavanie dobrých návykov. Škola vyskúšala aj netradičné riešenia, ktoré vedú k cieľu zvýšenia konzumácie polievok,“ objasnila riaditeľka školy Alena Feriancová. Podľa nej si to vyžaduje zabezpečenie dozoru v čase prestávky, dobrovoľníci sa však rozhodli túto aktivitu podporiť.
Vedúca školskej jedálne Margita Slepčanová vysvetlila, že zavedenie desiatových polievok pre starších žiakov sa ukázalo ako efektívny spôsob. Deťom dopraje výživné teplé jedlo v čase, keď ho v pokoji stíhajú zjesť.
CEEV Živica podotýka, že tento krok rieši nielen environmentálny problém plytvania, ale aj potreby tínedžerov. „Veľakrát sa pre krátke prestávky či hluk v jedálňach uchyľujú ku konzumácii nutrične menej hodnotných potravín,“ zdôrazňuje. Skúsenosti zo škôl podľa Živice ukazujú, že príčinou plných košov zvyškov nie je vždy len zlá kvalita jedla.
Kušnír doplnil, že zvolenský model sa v praxi ukázal ako funkčný a začal inšpirovať ďalšie vedúce jedální v sieti Zelených škôl. „V základnej škole v Ivanke pri Dunaji výdajom desiatových polievok nahradili dopyt po nezdravých pochutinách z dvoch zrušených automatov. Denne ich vydajú 90,“ zhrnul. Podobný testovací režim podľa neho aktuálne pripravujú Základná škola Jána Zemana v Novej Bani a škola v Brezne.
Základom pre tieto inovácie sú hĺbkové audity, ktoré robia školy v rámci environmentálneho programu Zelená škola. Tie odhaľujú skutočný a alarmujúci rozsah plytvania v školskom stravovaní.
