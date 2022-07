Cyklisti sa na Orave pokúsia predbehnúť osobný vlak

Dolný Kubín 2. júla (TASR) - Pelotón cestných cyklistov sa v sobotu na Orave pokúsi predbehnúť regionálny osobný vlak Oravka. Na podujatí Faster than a Train sa predstavia reprezentanti vo vodnom slalome či hokejisti. Výstupom pretekov bude i dokument. TASR o tom za organizátorov informovala Eva Fačková.



Za konceptom podujatia stojí Matúš Kvas, ktorý je podľa svojich slov fanúšikom cestnej cyklistiky a Oravkou často jazdil do školy. "Povedal som si, že by som si pozrel preteky cyklistov s naším legendárnym vlakom. Som zvedavý, ako to dopadne," povedal Kvas.



V podujatí Faster than a Train sa podľa jeho spoluorganizátora Juraja Fačka spája viacero cieľov. "V prvom rade chceme dať aj takýmto kreatívnym spôsobom svetu vedieť, že náš región mu vie veľa ponúknuť. Okrem toho chceme aj domácim ukázať, že bicykel na ceste je normálna vec a spolu s autom dokážu vedľa seba fungovať - len je na to potrebný vzájomný rešpekt," konkretizoval.



Nultý ročník podujatia sa organizátori rozhodli zorganizovať v menšom rozsahu. Do pelotónu pozvali osobnosti zo sveta športu, umenia a podnikania, ktoré sa cyklistike venujú profesionálne aj vo voľnom čase. Na akcii sa predstavia slalomári Jakub Grigar, Alexander Slafkovský a Martin Halčin, lokálni jazdci Radovan Bíroš, triatlonista Michal Holub, Tomáš Sklárčik či biatlonista Matej Badáň. S vlakom budú "súperiť" i hokejisti Ján Laco, Tomáš Starosta a Peter Bartek či kondičný tréner top slovenských športovcov Šimon Klimčík. Svet hobby cyklistov budú reprezentovať Michal Meško, producent Michal Yaksha Novotný, výtvarník Erik Šille či drum and bass dídžej L Plus.