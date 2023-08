Top hradom alebo zámkom v Trnavskom kraji je podľa recenzií Branč

Podbranč 20. augusta (TASR) - Top hradom alebo zámkom Trnavského kraja sa podľa internetových recenzií stali zrúcaniny hradu Branč. Ocenenie Zlatý špendlík - Po stopách slovenských hradov a zámkov si prevzal starosta obce Podbranč Milan Kadlíček. Skonštatoval, že cena je okrem iného odmenou za snahu, ktorú vynakladajú na to, aby sa hrad Branč zachoval aj pre ďalšie generácie.



"Myslím si, že ľudia pozitívne hodnotia hrad Branč preto, lebo je dobre udržiavaný, to sa týka aj zabezpečenia hradieb. Návštevníkov púta už z diaľky. Je dobre prístupný pre všetkých turistov, pričom z hradu je krásny výhľad na okolité Kopanice, Javorinu, Bradlo či Malé Karpaty," uviedol Kadlíček.



Hrad Branč leží v nadmorskej výške 480 metrov na rovnomennom kopci Myjavskej pahorkatiny nad Podzámkom, miestnou časťou obce Podbranč v okrese Senica a rozkladá sa na ploche približne 7500 štvorcových metrov.



Pôvodne bol hrad postavený, aby v pohraničí strážil cesty cez Malé Karpaty na Moravu. "Podľa archeologických zistení bol hrad postavený v rokoch 1251 až 1261 na základe objavených mincí Přemysla Otakara, ale prvé písomné zmienky sa o ňom objavujú až od roku 1390. Staviteľom hradu bol magister Aba z Hlohovca," uviedol pre TASR kurátor Múzea Senica Tomáš Motus.



Samotné ocenenie má podobu špendlíka a vychádza zo zobrazenia hľadaného miesta na mapách Google. Cena sa na Slovensku udeľuje prvýkrát, a to v kategórii hradov a zámkov. Osem ocenených kultúrnych pamiatok vybrali na základe viacerých kritérií.