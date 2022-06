Levanduľová farma v Trnave pri Laborci je navštevovaná najmä pre relax

Trnava pri Laborci 20. júna (TASR) – Levanduľovú farmu v obci Trnava pri Laborci v Michalovskom okrese navštevuje verejnosť najmä pre relax. Uplynulý víkend (18. - 19. 6.) tu tiež oficiálne začali so samozberom. Pre TASR to potvrdila majiteľka farmy Jozefína Badidová.



"Pre ľudí je levanduľa zaujímavá hlavne tým, že si tu môžu oddýchnuť, zrelaxovať sa, máme tu veľa včiel, ich bzukot pôsobí upokojujúco," ozrejmila. Levanduľové pole s rozlohou 3,5 hektára s približne 76.000 rastlinami je pre verejnosť atraktívne po rozkvitnutí, od polovice júna. Najviac návštevníkov tu zaznamenávajú cez víkendy.



Podľa Badidovej slov si pestovanie levandule lekárskej vyžaduje najmä kyslú pôdu a slnečné stanovisko, starostlivosť o ňu spočíva v pravidelnom pletí buriny. Rastliny na trnavskej farme sú staré štyri roky, samozber tu realizujú premiérovo. "Tento druh levandule sa môže používať aj v kuchyni. Ľudia to používajú najviac na výrobu sirupu alebo na sušenie do vrecúšok, na ozdobu, macerovanie, má veľa využití," doplnila.