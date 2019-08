Na hrade Lednica upálili bosorku

Tohtoročná sezóna na hrade Lednica je z hľadiska návštevnosti a odvedených prác veľmi dobrá.

Lednica 18. augusta (TASR) – Noc hradov a zrúcanín vyvrcholila v sobotu večer na hrade Lednica upálením bosorky. Tajomné ruiny zahalené rúškom noci, stredoveká ohňová šou či sokoliarske vystúpenie prilákali na hrad nad obcou Lednica neďaleko Púchova množstvo návštevníkov.



„Bohatý program sme si pripravili už od obeda. Boli to napríklad sprevádzanie po hrade, návšteva obnoveného hradného sadu či kuchyňa starých materí s pôvodnými lednickými receptmi.



Vystupovali tiež sokoliari s dravcami. Pripravené boli i upálenie bosorky a ohňová šou po zotmení,“ priblížil sprievodca na hrade Lednica Ľuboš Červený s tým, že osvetlený hrad ponúkol návštevníkom možnosť zahliadnuť unikátne historické priestory v inom svetle.



Podľa Jozefa Tomíka zo sokoliarskej skupiny Aquila z Bojníc sa upálenie bosorky snažia stvárniť humoristicky. „Ľudia kedysi verili, že keď niečo lietalo ponad domy, boli to strigy, bosorky, no v podstate to boli nočné dravce. Počas našich vystúpení sa majú ľudia možnosť dozvedieť, že to neboli naozajstné strigy.



Keďže verili na upaľovanie bosoriek, pripravili sme si na to parodickú scénku. Upálime bosorku i svokru, ale je to naozaj len sranda,“ načrtol.







Tohtoročná sezóna na hrade Lednica je z hľadiska návštevnosti a odvedených prác veľmi dobrá, zhodnotil sprievodca. „Odviedli sme kus poctivej práce. Do konca septembra budeme pokračovať v murárskych prácach. Hrad bude pre návštevníkov otvorený do konca októbra, ak bude dobré počasie, možno aj počas novembra. V zime je hrad z bezpečnostných dôvodov uzatvorený,“ povedal Červený.