Najlepším projektom v programe Zelené oázy sú Liptovské stromoradia

Liptovský Mikuláš 25. novembra (TASR) - Najlepším projektom 16. ročníka grantového programu Zelené oázy sa stali Liptovské stromoradia. Ide o výsadbu 130 nových stromov počas tohtoročnej jari medzi lyžiarskym strediskom Dolinky a cyklotrasou Veterná poruba – Žiarska dolina. TASR o tom informovali z Nadácie Ekopolis s tým, že ocenenie in memoriam udelili aj predsedovi občianskeho združenia Tatry Rudolfovi Padovi.



Lipy, hraby, brezy aj buky zasadili v otvorenej krajine, na mieste, kde stromy chýbali. "Každý z podporených projektov je jedinečný, citlivo a so srdcom zveľaďuje prírodne zaujímavé miesta vo všetkých kútoch Slovenska, no tento rok sme mali jednohlasnú zhodu na tom, kto získa titul najlepšieho projektu," priblížila programová manažérka z Nadácie Ekopolis Ľubica Štúberová.



Liptovské stromoradia sú jedným z 25 projektov, ktoré v tomto roku získali financie z grantového programu Zelené oázy. Medzi podporenými nápadmi je napríklad vytvorenie komunitnej záhrady pre cyklistov na bratislavskom Tyršovom nábreží či výsadba stromov, ktorá podporuje biotop lužného lesa na toku Malého Dunaja. "Vďaka všetkým 1588 dobrovoľníkom, ktorí sa na 25 realizáciách podieľali, sa podarilo vysadiť 1668 stromov, zveľadiť prostredie 10.000 štvorcových metrov a vysadiť 12.000 metrov alejí a stromoradí," uviedla Štúberová.



Ako dodala, zároveň otvárajú novú výzvu na rok 2023. Verejnosť sa do nej môže prihlásiť do 16. januára budúceho roka. Vybrané projekty sa budú môcť realizovať na jar.