Top Talent Festival v Prievidzi vrcholí záverečnou galashow
Festival prepojil talenty zo Slovenska, Poľska, Česka, Ukrajiny a Nemecka. Súťažiaci predstavili svoje výkony v piatich hlavných kategóriách - hudba, spev, tanec, divadlo a výtvarné umenie.
Autor TASR
Prievidza 18. apríla (TASR) - Mesto Prievidza sa stalo dejiskom piateho jubilejného ročníka medzinárodného multižánrového festivalu Top Talent Festival 2026. Súťaž mladých umelcov z piatich krajín Európy, ktorí ukázali svoje schopnosti pred medzinárodnou porotou a zabojovali o prestížne ocenenia, v sobotu vrcholí slávnostnou galashow v dome kultúry v Prievidzi. TASR o tom informovala koordinátorka festivalu Katarína Rusnáková.
Festival prepojil talenty zo Slovenska, Poľska, Česka, Ukrajiny a Nemecka. Súťažiaci predstavili svoje výkony v piatich hlavných kategóriách - hudba, spev, tanec, divadlo a výtvarné umenie. Okrem samotnej súťaže bol pre účastníkov pripravený sprievodný program zahŕňajúci odborné workshopy, výstavu výtvarných prác, umelecký turizmus a voľnočasové aktivity.
Počas finálovej galashow vystúpia účastníci reprezentujúci svoj žáner. Ceny im odovzdajú spevák Samo Tomeček, odborníčka na tanec a pohybovú estetiku Nina Ilievová, umelecká osobnosť Kristína Bartošová a akademický maliar Milan Valášek. „Pozývame všetkých milovníkov umenia, aby prišli podporiť mladú energiu a zažiť neopakovateľnú atmosféru finálového večera, kde sa dozvedia nielen výsledky, ale osobne spoznajú mladé výrazné talenty,“ dodala Rusnáková.
