Sobota 18. apríl 2026
Top Talent Festival v Prievidzi vrcholí záverečnou galashow

.
Na snímke Pomník padlým v Slovenskom národnom povstaní (SNP) na Námestí slobody v Prievidzi. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Festival prepojil talenty zo Slovenska, Poľska, Česka, Ukrajiny a Nemecka. Súťažiaci predstavili svoje výkony v piatich hlavných kategóriách - hudba, spev, tanec, divadlo a výtvarné umenie.

Autor TASR
Prievidza 18. apríla (TASR) - Mesto Prievidza sa stalo dejiskom piateho jubilejného ročníka medzinárodného multižánrového festivalu Top Talent Festival 2026. Súťaž mladých umelcov z piatich krajín Európy, ktorí ukázali svoje schopnosti pred medzinárodnou porotou a zabojovali o prestížne ocenenia, v sobotu vrcholí slávnostnou galashow v dome kultúry v Prievidzi. TASR o tom informovala koordinátorka festivalu Katarína Rusnáková.

Festival prepojil talenty zo Slovenska, Poľska, Česka, Ukrajiny a Nemecka. Súťažiaci predstavili svoje výkony v piatich hlavných kategóriách - hudba, spev, tanec, divadlo a výtvarné umenie. Okrem samotnej súťaže bol pre účastníkov pripravený sprievodný program zahŕňajúci odborné workshopy, výstavu výtvarných prác, umelecký turizmus a voľnočasové aktivity.

Počas finálovej galashow vystúpia účastníci reprezentujúci svoj žáner. Ceny im odovzdajú spevák Samo Tomeček, odborníčka na tanec a pohybovú estetiku Nina Ilievová, umelecká osobnosť Kristína Bartošová a akademický maliar Milan Valášek. „Pozývame všetkých milovníkov umenia, aby prišli podporiť mladú energiu a zažiť neopakovateľnú atmosféru finálového večera, kde sa dozvedia nielen výsledky, ale osobne spoznajú mladé výrazné talenty,“ dodala Rusnáková.
.

