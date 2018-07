U Partizánov v Trnave zosobášia toľko neviest, koľko ich príde

Reštaurácia Partizáni, ktorá je vyhľadávaným miestom trnavskej mládeže, chce každému takto vyjsť v ústrety.

Trnava 14. júla (TASR) – Nič viac ako dobrú zábavu a recesiu neočakávajú v sobotu na akcii s názvom Svadba u Partizánov v Trnave. Po roku a pol na večer opäť na ňu pozývajú tých, ktorí radi chodia na svadby, ale akurát sa nikto z ich okolia nežení ani nevydáva. Pozvánka platí aj pre tých, ktorí majú pred svadbou a radi by si to užili na skúšku. A aj pre takých, čo to už majú za sebou a chceli by si pekné chvíle pripomenúť. Reštaurácia Partizáni, ktorá je vyhľadávaným miestom trnavskej mládeže, chce každému takto vyjsť v ústrety.



"Nebude chýbať nič, čo na správnej svadbe má byť," uviedol pre TASR majiteľ Michal Szalontai. Svadobná výzdoba, veľké srdce, veľkoplošná fotografia, pred ktorou sa bude dať vyfotiť. Návštevníci môžu prísť na svadbu oblečení ako hostia, alebo ak chcú, tak aj ako svadobný pár. Nie je preto vylúčené, že na hostine bude neviest podstatne viac, ako býva zvykom.



Jedna nevesta s budúcim manželom budú vítať všetkých pri bráne. Sobášiť bude kamarát Kubi, ktorý vlani takto 'uviedol' do spoločného života vyše desať párov. "Zosobášime všetkých, ktorí budú chcieť. Každý pár samostatne," dodal Szalontai. Do tanca i na počúvanie bude hrať ľudovky 'reznuté' s osvedčenými svadobnými hitmi a s oldies 80. rokov pripravený DJ.



"Naozaj nič vážne," uistili organizátori. O účasť sa Szalontai neobáva, počet svadobných hostí nie je a ani predtým nebol viazaný na počet stoličiek pri svadobnom stole.