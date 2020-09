Revízorom na hornej Nitre bude počas týždňa mobility Lukáš Latinák

Prievidza 10. septembra (TASR) – Európsky týždeň mobility na hornej Nitre odštartuje 16. septembra kontrola cestovných lístkov. Úlohy revízora sa v prostriedkoch hromadnej dopravy prievidzského dopravcu zhostí opäť herec Lukáš Latinák. Akciu pre cestujúcich pripravila spoločnosť v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom. Informovala o tom Linda Delgado Turcerová zo SAD Prievidza.



„S dopravcom spolupracujem na tomto projekte už tretí rok, no tento rok je o niečo špeciálnejší. Podarilo sa nám natočiť úvodné video, ako sa zo mňa stane revízor," uviedol Latinák.



Európsky týždeň mobility sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom vyzvať obyvateľov daných regiónov, aby využívali autobusovú dopravu, ktorá je ekologickejšia pre životné prostredie. „Veríme, že aj touto kampaňou sa cestovanie verejnou hromadnou dopravou dostane viac do povedomia obyvateľov regiónu a prostriedky hromadnej dopravy začnú častejšie využívať," dodala Delgado Turcerová.