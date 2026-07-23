< sekcia Regióny
NOVÝ SLOVENSKÝ REKORD: Vytvorili ho rodičia s deťmi
Platnosť rekordu potvrdilo odovzdanie certifikátu z rúk komisára Knihy slovenských rekordov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Jaslovské Bohunice 23. júla (TASR) - V Jaslovských Bohuniciach v okrese Trnava vytvorili v sobotu 18. júla rodičia s deťmi oblečení za rozprávkové bytosti nový slovenský rekord. Do tamojšieho parku tento rok prišlo 383 rozprávkových bytostí, o 20 viac ako vlani. Informoval o tom komisár Knihy slovenských rekordov Igor Svítok.
„Podujatie sa začalo predpoludním a prezentácia bola uzatvorená o 16.30 h. Prostredie obecného parku vytvorilo opäť príjemnú, ba priam rozprávkovú atmosféru. Všetkých potešili zaujímavé atrakcie a inštalácie, ukážky či kúzelníci,“ priblížil Svítok.
Platnosť rekordu potvrdilo odovzdanie certifikátu z rúk komisára Knihy slovenských rekordov. Zaznamenaný bol aj ďalší slovenský rekord. Na podujatie prišiel predstaviť svoju pestovanú bradu Tomáš Forro z Veľkých Kostolian v okrese Piešťany. Jej dĺžka 90 centimetrov vylepšila starší rekord zo Svätého Antona o 16 centimetrov.
„Podujatie sa začalo predpoludním a prezentácia bola uzatvorená o 16.30 h. Prostredie obecného parku vytvorilo opäť príjemnú, ba priam rozprávkovú atmosféru. Všetkých potešili zaujímavé atrakcie a inštalácie, ukážky či kúzelníci,“ priblížil Svítok.
Platnosť rekordu potvrdilo odovzdanie certifikátu z rúk komisára Knihy slovenských rekordov. Zaznamenaný bol aj ďalší slovenský rekord. Na podujatie prišiel predstaviť svoju pestovanú bradu Tomáš Forro z Veľkých Kostolian v okrese Piešťany. Jej dĺžka 90 centimetrov vylepšila starší rekord zo Svätého Antona o 16 centimetrov.