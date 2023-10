Vznikne nový rekord? V Sládkovičove chcú rozsvietiť stovky tekvíc

Sládkovičovo 13. októbra (TASR) - O zápis do Slovenskej knihy rekordov sa v sobotu (14. 10.) pokúsia v Sládkovičove pri Galante. Chcú vytvoriť ustanovujúci rekord v počte vyrezaných a rozsvietených tekvíc. Informovala o tom za organizátorov Andrea Mesárošová.



"Máme pripravených 300 tekvíc a sviečok, ale záujemcovia si môžu priniesť aj svoje," povedala pre TASR. Vyrezávať sa začne o 15.00 h, o 18.00 h, keď sa zotmie, by chceli tekvice na trávniku futbalového štadióna rozsvietiť. "Poukladáme ich do tvaru erbu mesta Sládkovičovo, kde je Merkúrova palica, mesiac a hviezda," doplnila Mesárošová.



Každý z účastníkov dostane okrem občerstvenia na pamiatku malý odznak s obrázkom tekvice, názvom akcie a dátumom. Podujatie je určené pre celú rodinu, vítané sú všetky vekové kategórie a organizátori sa potešia aj hosťom z okolia. Spoluorganizátormi sú mesto a Klobáskový klub Sládkovičovo.