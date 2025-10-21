< sekcia Regióny
Výstava v galérii Regionart v Prievidzi približuje svet hmyzu
Súčasťou výstavy je i dvojica sprievodných podujatí - zážitkové maľovanie suchým pastelom 29. októbra a perokresbou 12. novembra.
Autor TASR
Prievidza 21. októbra (TASR) - Svet tropického hmyzu približuje nová výstava v galérii Regionart pri Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi. Motýle a chrobáky, ale aj živé exponáty zo súkromnej zbierky cestovateľa a zberateľa Michala Zachara z Prievidze si tam návštevníci môžu pozrieť do 28. novembra. Informovalo o tom RKC v Prievidzi.
Zbierku exotického hmyzu zhromažďoval Zachar niekoľko rokov. „Návštevníci na výstave uvidia denné a nočné motýle z celého sveta. Vidlochvosty, babôčky a nočné motýle z čeľade lišajovitých a okáňovitých patria k tým najatraktívnejším druhom,“ načrtlo RKC.
Vystavovateľ podľa neho návštevníkom predstaví aj zaujímavú zbierku chrobákov, ktoré si doviezol z expedícií po krajinách Afriky, Ázie a Južnej Ameriky. „Ide o mimoriadne zaujímavú výstavu, ktorej súčasťou sú aj živé šváby, pavúky - vtáčkare a pakobylky chované v teráriách,“ doplnilo.
