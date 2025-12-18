< sekcia Regióny
Topoľ čierny v Petržalke má pripomínať udalosti z čias Napoleona
Topoľ čierny vysadili koncom novembra na Tyršovom nábreží v blízkosti niekdajšieho prístaviska propelera.
Autor TASR
Bratislava 18. decembra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Petržalské lipy pozýva v piatok (19. 12.) na prezentáciu topoľa čierneho, ktorý bol vysadený na Tyršovom nábreží na mieste, kde sa v minulosti nachádzal tzv. Napoleonov topoľ. Práve spod koruny tohto stromu mal podľa legendy a tradície pozorovať Napoleon Bratislavu, vtedajší Prešporok, v rámci jeho návštevy. Napoleonov topoľ patrí k zaniknutým pamätihodnostiam Petržalky.
„Strom bol v rok 1928 poškodený. Aj keď ho spevnili, zanikol v roku 1958. Podľa odhadov sa dožil okolo 200 rokov. Na jeho mieste sme vysadili nový strom,“ uviedol pre TASR Ľuboš Kačírek, spoluzakladateľ občianskeho združenia.
Strom by mal podľa združenia pripomínať viaceré udalosti, s ktorými bola Bratislava v minulosti spojená, respektíve keď bola nejakým spôsobom ohrozená. Pripomínať má napríklad bitku troch cisárov z roku 1805 pri Slavkove, kľúčovú napoleonskú bitku, kde Napoleon Bonaparte porazil spojené početnejšie rakúsko-ruské vojská pod vedením ruského cára Alexandra I. a rakúskeho cisára Františka I.. Viedlo to k podpísaniu Bratislavského mieru 26. decembra 1805 v Primaciálnom paláci. Ale rovnako to má pripomínať udalosti roka 1809, keď bolo mesto Napoleonovými francúzskymi vojskami obliehané a ostreľované.
S Napoleonom sú v Bratislave spojené podľa Kačíreka viaceré „pamiatky“. Ide napríklad o tzv. Napoleonove valy, ktoré sa nachádzajú v Petržalke, ale aj viaceré gule v stenách domov v Starom Meste, ktoré sú spomienkou na ostreľovanie mesta spred 216 rokov.
