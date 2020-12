Topoľčanská nadácia ponúka podporu ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi

Topoľčany 3. decembra (TASR) – Obyvatelia Topoľčian, ktorí sa dostali do ťažkej sociálnej situácie, môžu aj v predvianočnom období požiadať o pomoc. Z Nadácie mesta Topoľčany môžu získať príspevok na prekonanie zložitého životného obdobia. Ako informoval magistrát, o príspevok môže požiadať obyvateľ s trvalým pobytom v Topoľčanoch alebo organizácia so sídlom v meste.



Žiadosť následne vyhodnotí správna rada a po schválení podpíše nadácia so žiadateľom zmluvu. „Nadácia mesta Topoľčany vznikla preto, aby pomáhala ľuďom v ťažkej situácii. Chceme upozorniť na možnosť požiadať o príspevok a pomôcť tak ľuďom s nepriaznivým sociálnym alebo zdravotným stavom prekonať ťažké obdobie. Možno sa práve vďaka tomu priblížime k pravej podstate Vianoc,“ pripomenula radnica.



O pomoc z Nadácie mesta Topoľčany môžu požiadať jednotlivci i organizácie. Okrem sociálnej pomoci nadácia podporuje aj projekty a iniciatívy v oblasti kultúry, športu a vzdelávania v Topoľčanoch.