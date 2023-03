Topoľčany a Maltézska pomoc Slovensko otvorili časť komunitného centra

Topoľčany 22. marca (TASR) – Maltézska pomoc Slovensko v spolupráci s mestom Topoľčany otvorila prvú časť komunitného centra určeného pre marginalizovanú rómsku komunitu. Zriadené je v budove bývalej ubytovne na okraji mesta a je v poradí 24. centrom Maltézskej pomoci v strednej Európe. Centrum vzniká rekonštrukciou zničených a schátraných priestorov v lokalite bývalého cukrovaru, ktorý bol dlhé roky záťažou pre mestský rozpočet, informovala radnica.



Nové komunitné centrum bude plniť viacero úloh. Okrem predškolského vzdelávania rómskych detí to bude aj výučba základných sociálnych a hygienických návykov. Podľa vedenia mesta budú dobrovoľníci v centre budovať v deťoch a následne aj v rodičoch nielen hygienické a sociálne, ale aj pracovné návyky, ktoré im pomôžu začleniť sa do spoločnosti. "Mnohí Rómovia túto šancu vítajú, sami sa svojou prácou zapojili a zapájajú do manuálnych prác na budovaní centra," tvrdí radnica.