Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 15. január 2026Meniny má Dobroslav
< sekcia Regióny

Topoľčany: Mesto bude aj cez náročné obdobie pokračovať v investíciách

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Radnica plánuje v tomto roku pokračovať v oprave plášťa spoločenského domu a v rekonštrukcii chodníkov a ciest.

Autor TASR
Topoľčany 15. januára (TASR) - Napriek náročnému obdobiu súvisiacemu s nedostatkom financií a neustálym znižovaním výšky podielu daní zo strany štátu zachováva mesto Topoľčany rozsah služieb pre občanov bez škrtania dotácií i investičných akcií. Skonštatovala to primátorka Topoľčian Alexandra Gieciová.

Radnica plánuje v tomto roku pokračovať v oprave plášťa spoločenského domu a v rekonštrukcii chodníkov a ciest na sídliskách Juh a F. Začína s výstavbou centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré vznikne prestavbou budovy schátranej bývalej Základnej školy na Továrnickej ulici. Pripravená je aj výstavba nových detských ihrísk a športovísk.

V minulom roku samospráva dokončila druhú etapu cyklocesty, opravila strechu na spoločenskom dome. Rekonštrukciou prešla aj budova radnice či viaceré miestne komunikácie. V meste pribudli nové detské ihriská. „Počas roka sme podporili kultúrny život v meste, školstvo i sociálne služby,“ skonštatovala Gieciová.
.

Neprehliadnite

BOŽIK: ZMOS plánuje zintenzívniť spoluprácu s českými partnermi

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa spisovateľka Jana Benková

Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie

Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území