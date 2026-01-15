< sekcia Regióny
Topoľčany: Mesto bude aj cez náročné obdobie pokračovať v investíciách
Radnica plánuje v tomto roku pokračovať v oprave plášťa spoločenského domu a v rekonštrukcii chodníkov a ciest.
Autor TASR
Topoľčany 15. januára (TASR) - Napriek náročnému obdobiu súvisiacemu s nedostatkom financií a neustálym znižovaním výšky podielu daní zo strany štátu zachováva mesto Topoľčany rozsah služieb pre občanov bez škrtania dotácií i investičných akcií. Skonštatovala to primátorka Topoľčian Alexandra Gieciová.
Radnica plánuje v tomto roku pokračovať v oprave plášťa spoločenského domu a v rekonštrukcii chodníkov a ciest na sídliskách Juh a F. Začína s výstavbou centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré vznikne prestavbou budovy schátranej bývalej Základnej školy na Továrnickej ulici. Pripravená je aj výstavba nových detských ihrísk a športovísk.
V minulom roku samospráva dokončila druhú etapu cyklocesty, opravila strechu na spoločenskom dome. Rekonštrukciou prešla aj budova radnice či viaceré miestne komunikácie. V meste pribudli nové detské ihriská. „Počas roka sme podporili kultúrny život v meste, školstvo i sociálne služby,“ skonštatovala Gieciová.
