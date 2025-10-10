< sekcia Regióny
Topoľčany budú vo verejných budovách merať koncentrácie radónu
Mestský úrad pripomenul, že radón je prírodný rádioaktívny plyn, ktorý sa môže hromadiť v budovách a negatívne ovplyvňovať zdravie, najmä dýchacie cesty.
Autor TASR
Topoľčany 10. októbra (TASR) - Mesto Topoľčany sa pripojí k samosprávam, ktoré budú vo verejných budovách merať koncentráciu rádioaktívneho plynu radón. Ako informovala radnica, v priebehu tohto týždňa sa v budovách mestských materských a základných škôl i v zariadení pre seniorov Komfort inštalujú merače radónu.
Mestský úrad pripomenul, že radón je prírodný rádioaktívny plyn, ktorý sa môže hromadiť v budovách a negatívne ovplyvňovať zdravie, najmä dýchacie cesty. „Na Slovensku je tento plyn druhou najčastejšou príčinou vzniku rakoviny pľúc, hneď po fajčení. Toto riziko môžeme znížiť, ak jeho prítomnosť podchytíme a vykonáme nápravné opatrenia tam, kde je to potrebné. Niekoľko mesiacov budeme ovzdušie snímať a na konci meraní budeme vedieť, ako na tom s radónom sme,“ uviedla radnica.
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) oznámilo, že chce meranie radónu podporiť aj na úrovni samospráv. Podľa zákona sú samosprávy a správcovia verejných budov povinní tieto hodnoty sledovať. Údaje o radiácii sú dôležité pri zavádzaní preventívnych opatrení, ktoré môžu zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia.
