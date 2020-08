V Topoľčanoch by uvítali odklad termínu separovania kuchynského odpadu

Topoľčany 15. augusta (TASR) – Mesto Topoľčany by uvítalo odklad termínu povinného separovania kuchynského bioodpadu. Podľa slov primátorky Alexandry Gieciovej by odklad umožnil lepšie nastavenie systému, a tým aj lepšie dosiahnuté výsledky.



Mesto začalo so zberom kuchynského odpadu z individuálnej bytovej výstavby a jeho zhodnotením na prevádzke kompostárne už počas minulého roka. Nastavenie systému zberu a zhodnotenia kuchynských odpadov v komplexnej bytovej výstavbe je v štádiu príprav, pretože si vyžaduje rozdielnu logistiku zberu aj zhodnotenia.



Rozbehnutie zberu v individuálnej bytovej výstavbe stálo samosprávu podľa slov primátorky nemalé úsilie. „Zbierame vedrá z rodinných domov, následne tento odpad spracovávame. Ale to, čo funguje v rodinných domoch, nie je možné aplikovať v bytovej zástavbe,“ skonštatovala. Radnica aktuálne zisťuje čo najviac informácií o rôznych systémoch zberu a zhodnotenia. „Zamýšľame sa aj nad možnosťou zaviesť množstevný zber odpadov. Takúto zmenu je potrebné nastaviť detailne, nemôžeme pritom zabudnúť aj na informačnú kampaň, ktorá je v momentálnej situácii z dôvodu COVID-19 komplikovanejšia,“ tvrdí Gieciová.



Na zavedenie funkčného a efektívneho systému je podľa slov primátorky potrebné nastaviť logistiku a frekvenciu zberu, určiť počet a druh nádob na stojisku odpadov, počet a druh nádob do každej domácnosti, zabezpečiť dezinfekciu nádob. „Zároveň je potrebné zvážiť, či zároveň so zavedením zberu kuchynského odpadu netreba neznížiť počet alebo frekvenciu zberu zmesového komunálneho odpadu, pretože správnym triedením kuchynského odpadu by sa malo množstvo zmesového komunálneho odpadu znížiť,“ domnieva sa Gieciová. Upozorňuje, že kuchynský odpad tvoria aj vedľajšie živočíšne produkty, ktoré podliehajú prísnejším podmienkam a povoľovaniu zo strany veterinárnej a potravinovej správy. „Je preto ťažšie nájsť spracovateľské kapacity na predmetný druh odpadu,“ tvrdí.



Na začiatku i na konci tohto celého cyklu sú podľa slov primátorky nemalé finančné prostriedky. Presné náklady zatiaľ samospráva nemá spočítané, pretože stále rieši, ako zbierať a následne aj zhodnocovať tento odpad. Zavedenie zberu kuchynského odpadu mestám a obciam zvýši náklady. „A tie by sa, aj podľa názoru Najvyššieho kontrolného úradu SR, mali rozpočítať do poplatku občanom. O tomto však rozhoduje mestské zastupiteľstvo,“ skonštatovala Gieciová.