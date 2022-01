Topoľčany chcú vybudovať tri cykloprístrešky pri základných školách

Topoľčany 16. januára (TASR) – Mesto Topoľčany plánuje vybudovať tri cykloprístrešky pri základných školách. Slúžiť by mali nielen žiakom, ale aj zamestnancom vybraných škôl. Mestskí poslanci odsúhlasili v závere minulého roka podanie žiadosti o poskytnutie príspevku na realizáciu prístreškov na základe výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.



Mestské zastupiteľstvo zároveň schválilo zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu najmenej vo výške päť percent zo sumy celkových oprávnených výdavkov a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 30.000 eur, informoval magistrát. Oprávnené obdobie realizácie projektu je od začiatku tohto roka do konca budúceho roka.



Nové cykloprístrešky by mali vzniknúť v Topoľčanoch pri základných školách na Škultétyho ulici, Ul. J. Hollého a Tribečskej ulici. Vzniknutú infraštruktúru môže v týchto lokalitách využívať celkovo 1835 žiakov a 155 zamestnancov škôl.