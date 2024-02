Topoľčany chcú zrealizovať 36 verejných obstarávaní za 5,2 milióna eur

Topoľčany 8. februára (TASR) - Mesto Topoľčany plánuje v prvom polroku tohto roka zrealizovať 36 verejných obstarávaní na realizáciu investičných akcií v meste. Ich celková predpokladaná hodnota prevyšuje 5,2 milióna eur. Projekty plánuje radnica financovať nielen z rozpočtu mesta, ale aj využitím grantov a európskych prostriedkov, informovala radnica.



Aktuálne začína magistrát s prípravami na budovanie druhej etapy cyklistického okruhu. Stavebnými úpravami a opravami by mali prejsť miestne komunikácie A. Grznára a Radlinského. Mesto plánuje pokračovať v rekonštrukciách a opravách materských škôl a športovísk. "Tento mesiac bude vyhlásené verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu nového prekrytého bazéna so zázemím na letnom kúpalisku," potvrdila radnica.



Investovať plánuje mesto do sanačných a stavebných prác, ktoré zabezpečia lepšiu ochranu radnice pred vlhkosťou, aj do opráv budov v majetku mesta, kultúrnych domov v Malých a Veľkých Bedzanoch. V jarnom období sa začne verejné obstarávanie na dodávku nových hracích prvkov na detské ihriská v hodnote 50.000 eur.



V minulom roku sa mestu podarilo na verejných obstarávaniach ušetriť sumu 521.971 eur. Tá vznikla ako rozdiel medzi predpokladanou hodnotou zákazky, ktorá sa určuje v zmysle zákona, a skutočnou zmluvnou hodnotou, ktorá vzišla z verejného obstarávania. Ušetrené finančné prostriedky samospráva investovala do rozvoja mesta v minulom roku, potvrdila primátorka Alexandra Gieciová.