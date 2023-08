Chodníková novela znamená pre Topoľčany zvýšenie finančných nákladov

Topoľčany 16. augusta (TASR) - Mesto Topoľčany sa priebežne pripravuje na zmeny vyplývajúce z tzv. chodníkovej novely, ktorá začne platiť od 1. októbra. Legislatívnou zmenou, pokiaľ by radnica neprijala žiadne opatrenia, by mesto prišlo o vyše 150 parkovacích miest, skonštatovala hovorkyňa mesta Lenka Savarová. Najviac by chýbali na najväčšom topoľčianskom sídlisku Juh a na sídlisku Východ.



Aktuálna zmena vyžaduje nielen vodorovné značenie na chodníkoch tam, kde to jeho šírka umožňuje, ale aj stavebné úpravy obrubníkov. Pre samosprávu to znamená navýšenie finančných prostriedkov, upozornila Savarová. Ďalším problémom je skutočnosť, že z dôvodu nedostatočných šírkových parametrov nebude možné na väčšine miest, napríklad na sídlisku Juh vyznačiť parkovacie miesta na chodníkoch podľa platnej legislatívy.



Reguláciu statickej dopravy zaviedla radnica ešte pred schválením novely. Tá zamedzila nelegálnemu parkovaniu a jej súčasťou bolo aj vodorovné značenie, ktoré umožnilo vytvoriť zhruba 200 parkovacích miest, uviedla Savarová.



Aktuálne pokračuje analýza dopravy, na ktorej mesto spolupracuje s expertmi zo Žilinskej univerzity. Tá zahŕňa aj posúdenie parkovania v súlade s tzv. chodníkovou novelou. Výstup z analýzy by mal byť pripravený v priebehu septembra. Následne pristúpi mesto na základe odporúčaní k úprave chodníkov, prípadne zmenám v organizácii dopravy na kritických miestach.



V Topoľčanoch vzniklo za posledný rok 90 nových parkovacích miest na sídlisku F, kde bolo vybudované nové parkovisko a vodorovné značenie, opravené chodníky i vchody. Vodorovné značenie bolo vyznačené aj na najväčšej ulici v správe mesta P.O. Hviezdoslava a M. Benku, ktoré prešli rekonštrukciou. V tomto roku plánuje mesto opraviť Námestie Ľ. Štúra a chodník na Streďanskej ulici.