Deň Zeme v Topoľčanoch ponúkne prednášky i bábkové predstavenie

Topoľčany 19. apríla (TASR) – Stretnutie so včelárom, prednášky o klíme i súťaž pripravuje pre deti topoľčianska radnica v rámci osláv Dňa Zeme. Podujatie sa bude 22. apríla konať na námestí M. R. Štefánika a v Galérii Topoľčany.



Ako uviedla radnica, určené je hlavne deťom z materských a základných škôl (ZŠ). „Počas dopoludnia čaká deti stretnutie s poľovníkom, rybárom a včelárom. Pripravujeme aj súťaž pre triedy o najrýchlejších triedičov odpadu. Pre druhý stupeň ZŠ a študentov stredných škôl budú k dispozícii prednášky aktivistu Jakuba Hrbáňa z iniciatívy Klíma ťa potrebuje,“ informoval mestský úrad.



Súčasťou popoludňajšieho programu je predstavenie bábkového divadla Morgonrock s názvom Lovec plastov Zero Waste. Večer sa budú v Galérii Topoľčany premietať dokumentárne filmy Pezinská skládka a Biomasaker.



Na oslavy Dňa Zeme bude v sobotu (23. 4.) nadväzovať Susedské upratovanie. Zorganizovať si ho môžu susedia a známi. Mesto im poskytne vrecia a ochranné pomôcky. „Záujem je možné nahlásiť do 21. apríla na mestskom úrade, kde je potrebné uviesť počet ľudí a lokalitu, kde bude upratovanie prebiehať,“ informoval magistrát.