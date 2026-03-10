Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Galéria mesta Topoľčany predstavuje ikonopisnú tvorbu troch autorov

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Návštevníci si môžu v priestoroch galérie pozrieť predmety a materiály, ktoré sa používajú pri tvorbe ikon.

Autor TASR
Topoľčany 10. marca (TASR) - Ikonopisné diela troch autorov predstavuje Galéria mesta Topoľčany. Výstava Slovo v líniách a farbách ponúka návštevníkom priestor na zastavenie sa, prináša duchovnú krásu a hlboké posolstvá kresťanského umenia, informoval kurátor výstavy Peter Jurkovič. Sprístupnená bude do 10. apríla.

Výstava ponúka diela autorov Martina Šalamona, Vladimíry Černeckej a Ivety Maťovej. Kňaz Šalamon zdôraznil, že ikona je viac než obraz. „Je zapísaným modlitbovým stretnutím farby, svetla a viery,“ skonštatoval.

Návštevníci si môžu v priestoroch galérie pozrieť predmety a materiály, ktoré sa používajú pri tvorbe ikon - prírodné pigmenty, drahé kamene, nástroje a pomôcky na zlatenie či ďalšie tradičné postupy ikonopisnej maľby.

Súčasťou výstavy je premietanie filmu Medzi nebom a zemou. Artfilm dokumentuje tvorbu jednej z ikon autora Šalamona, ktorá je zároveň vystavená na výstave. Zároveň predstavuje nový akatist k presvätej Bohorodičke, ktorého texty vytvoril Šalamon počas písania ikony Salus Populi Cassoviensis.
