Topoľčany hľadajú miesto na ovocný sad so vzácnymi starými odrodami

Topoľčany 13. júna (TASR) – Mesto Topoľčany sa zapojí do projektu Zelený sad. Bude ho tvoriť 30 drevín. Pôjde predovšetkým o staré vzácne odrody jabloní, hrušiek a jedlých trvaliek. Garantom projektu je mimovládna nezisková organizácia CEEV Živica. "Tá zaručí vysokú úroveň ekologického a permakultúrneho dizajnu, kde sa dreviny navzájom pozitívne ovplyvňujú. O sad sa bude po jeho založení starať mesto v spolupráci s verejnosťou," informovala radnica.



Sad bude mať okrem úžitkového aj vzdelávací charakter. Pri vysadenej zeleni budú inštalované náučné tabule s informáciami o význame pestovania starých odrôd a o ich prínose pre biodiverzitu a adaptáciu na klimatickú zmenu.



Mesto v súčasnosti hľadá vhodné miesto, kde by nový sad mohol vzniknúť. So žiadosťou o pomoc sa magistrát obrátil aj na verejnosť. "Pomôžte nám nájsť najvhodnejšie miesto na tento projekt a zapojte sa tak do jeho prípravy. Spomedzi navrhnutých lokalít vyberieme najvhodnejšiu z hľadiska rozlohy, dostupnosti, inžinierskych sietí a ďalších faktorov," uvádza sa vo výzve mestského úradu.