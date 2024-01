Topoľčany hľadajú nových členov mládežníckeho parlamentu

Topoľčany 19. januára (TASR) - Topoľčianska radnica hľadá mladých ľudí, ktorí by chceli pracovať v mestskom mládežníckom parlamente. Ako informovala, záujemcovia z radov stredoškolákov sa môžu prihlásiť najneskôr do 31. januára.



Mládežnícky parlament mesta Topoľčany je stálym poradným orgánom mestského zastupiteľstva. Jeho úlohou je zabezpečovať kontakt mladých ľudí s orgánmi mesta, pomáhať pri presadzovaní záujmov mládeže, iniciovať a organizovať podujatia pre mladých ľudí a ďalšie aktivity.



Členmi mládežníckeho parlamentu sú mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov, ktorí majú v Topoľčanoch trvalý pobyt, alebo v meste študujú. "Aktivisti, dobrovoľníci a mladí ľudia s dobrými nápadmi majú v mládežníckom parlamente skvelú príležitosť realizovať svoje nápady a získavať cenné skúsenosti. Členom sa môžu stať na vlastný podnet prostredníctvom registrácie, alebo delegovaním strednou školou. Funkčné obdobie Mládežníckeho parlamentu mesta Topoľčany sú dva roky," pripomenula radnica.