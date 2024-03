Topoľčany i okolité samosprávy pripravujú výstavbu cyklotrás

Topoľčany 13. marca (TASR) - Topoľčianska radnica pripravuje viaceré projekty zamerané na rozvoj cyklotrás. Tie by mali podľa radnice postupne vznikať v meste i v jeho okolí.



Ako informoval mestský úrad, už čoskoro sa začnú stavebné práce na druhej etape hlavného cyklistického okruhu v Topoľčanoch. "Myslíme však aj na prepojenie s okolitými obcami. Spoločne so starostom obce Solčany Jurajom Soboňom sme hovorili o prepojení našich dvoch katastrov cyklochodníkom od rybníka v Solčanoch po priemyselný park v Topoľčanoch s napojením na existujúcu cyklocestu," uviedla radnica.



Druhým prepojením Topoľčian a obce Solčany má byť cesta pre peších i cyklistov. "Tá by viedla popri hlavnom cestnom ťahu zo Solčian. Jej výstavba by prichádzala do úvahy v prípade úspešnej žiadosti o finančné prostriedky z plánu obnovy. Oba projekty vyžadujú zmenu územného plánu oboch samospráv. S jeho obstarávaním plánujeme začať v budúcom roku," doplnil magistrát.



Ako pripomenul, samosprávy v regióne spolupracujú aj pri vzniku združenia Tribečská cyklomagistrála. Jeho cieľom je vybudovanie cyklotrasy, ktorá bude viesť z Bošian cez Topoľčany až po obec Výčapy-Opatovce.