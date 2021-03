Topoľčany organizujú jarné upratovanie

Topoľčany 15. marca (TASR) – Topoľčianska radnica vyzvala obyvateľov mesta, aby sa nezbavovali rozmerného odpadu na čiernych skládkach. Využiť môžu jarné upratovanie, ktoré mesto organizuje od 18. marca do 17. apríla.



Zber sa týka odpadkov, ktoré sa nedajú umiestniť do 110-litrových zberných nádob pri rodinných domovoch, ani do 1100-litrových kontajnerov na sídliskách. „Starý nábytok, postele, kreslá, ale aj okná či radiátory môžu obyvatelia mesta bezplatne odovzdať priamo v mieste svojho bydliska. V mestských častiach s prevažujúcou rodinnou zástavbou sa uskutoční zvoz od domu k domu, na sídliskách budú pristavené veľkoobjemové kontajnery,“ informoval magistrát.



Mestský úrad zároveň pripomenul, že do kontajnerov nepatrí bioodpad. „Nie sú určené ani na nebezpečné odpady. Tie je možné odovzdať bezplatne po celý rok v priestoroch dotrieďovacieho dvora na Pivovarníckej ulici. Samostatne sa bude zbierať aj elektroodpad. Jeho zber sa bude konať 20. marca,“ oznámila radnica.