Letné kúpalisko v Topoľčanoch hospodárilo vlani so stratou 30.048 eur

Topoľčany 28. apríla (TASR) - Letné kúpalisko v Topoľčanoch v minuloročnej sezóne hospodárilo so stratou 30.048 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa strata znížila o 41.929 eur. Toto zníženie bolo spôsobené predovšetkým zvýšením cien vstupného a ostatných služieb, zhodnotil sezónu Martin Bucko, konateľ Mestských služieb Topoľčany, správcu kúpaliska.



Celkové príjmy kúpaliska v minulom roku dosiahli 175.736 eur. Náklady predstavovali 205.784 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpli celkové príjmy o 57.083 eur, výdavky boli vyššie o 15.154 eur. Príjmy zo vstupného a služieb boli vlani 155.624 eur bez DPH, čo predstavuje medziročný nárast o 55.185 eur.



Kúpalisko navštívilo počas minuloročnej letnej sezóny 18.643 návštevníkov, čo bolo v porovnaní s rokom 2023 menej o 9281 ľudí. Takmer 89 percent návštevníkov tvorili obyvatelia mesta. Kúpalisko bolo počas sezóny otvorené 73 dní, čo je o 24 dní viac ako v predchádzajúcej sezóne.



Tohtoročná letná sezóna na kúpalisku v Topoľčanoch sa začne 21. júna a potrvá do konca augusta. Otváracie hodiny i cenník by mali zostať rovnaké ako v minulom roku.