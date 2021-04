Linky v novom grafikone MHD majú lepšie prepojiť Topoľčany

Topoľčany 3. apríla (TASR) – V Topoľčanoch v týchto dňoch vstúpil do platnosti nový grafikon mestskej hromadnej dopravy (MHD). Podľa radnice v ňom pribudnú nové miesta a ulice, ktorými budú linky prechádzať. „Autobusy budú stáť bližšie k nákupným centrám, pribudla aj možnosť prejazdu cez Malé Bedzany,“ oznámil mestský úrad.



Magistrát pripomenul, že vypracovanie nového grafikonu bolo pre dopravcu i mesto veľmi náročné, pretože premávka v období núdzového stavu neodzrkadľuje skutočné potreby v doprave. „Snahou bolo prepojiť mesto a umožniť ľuďom cestu do práce a z práce.



Do fungovania mestskej autobusovej dopravy zasiahne aj pripravovaná parkovacia politika, ktorá by mala byť zavedená od 1. júla 2021,“ informovala radnica. Tá zároveň zdôraznila, že je pripravená rokovať s novým dopravcom o ďalších zmenách pri zlepšení verejnej dopravy. V Topoľčanoch poskytuje služby v MHD od začiatku roku nový dopravca. Je ním spoločnosť Freibus Slovakia, s. r. o., ktorá nahradila Arrivu Nitra. Tá poskytovala bezplatnú MHD do 31. marca. Magistrát už avizoval, že cestovanie zadarmo sa v Topoľčanoch predĺži a potrvá až do konca júna.