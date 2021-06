Pri železničnej stanici v Topoľčanoch je problém s parkovaním

Topoľčany 22. júna (TASR) – Obyvateľom Topoľčian sa nepáči, že nemôžu parkovať v blízkosti železničnej stanice. Donedávna mohli na provizórnom parkovisku krátkodobo zastaviť aspoň na nastúpenie a vystúpenie z auta. V súčasnosti už nebude možné ani to.



Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (OR PZ) v Topoľčanoch už dávnejšie žiadalo Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako vlastníka pozemkov, aby zabránili nedovolenému parkovaniu. Problémom bol predovšetkým vjazd na provizórne parkovisko, ktorý viedol cez chodník a ohrozoval tak bezpečnosť chodcov. „Aktuálne však dostalo mesto Topoľčany výzvu OR PZ k úplnému uzatvoreniu vjazdu na tento pozemok pre všetky vozidlá,“ oznámil magistrát.



Mesto o probléme s parkovaním rokovalo aj so železnicami. „Zo stretnutia vyplynulo, že ŽSR nemajú záujem poskytovať vo vlastnej réžii svoje pozemky v okolí stanice na parkovanie cestujúcich a nemajú teda ani dôvod legalizovať vstup na pozemok, pre ktorý došlo k uzatvoreniu provizórneho parkovania,“ uviedla radnica.



Vedenie mesta zároveň prisľúbilo, že problém s parkovaním v blízkosti železničnej stanice bude riešiť. Jednou z možností je prenájom pozemkov od ŽSR. „Uvedomuje si nutnosť parkovania v blízkosti stanice. Okrem prenájmu pozemkov sme na vlastnom pozemku pripravili projekt, ktorý by umožnil bezpečné nastúpenie a vystúpenie cestujúcich. V tejto chvíli sme oslovili dopravného inžiniera s cieľom vyriešiť vstup na pozemok ŽSR so zachovaním plánovanej cestnej infraštruktúry a legálneho stavu,“ informoval mestský úrad.