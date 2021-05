Topoľčany pripravujú otvorenie bezpeňažného obchodu

Topoľčany 27. mája (TASR) – Topoľčianska radnica plánuje založiť bezpeňažný, takzvaný swapový obchod. Momentálne hľadá dobrovoľníkov, ktorí by pomohli s jeho prevádzkou.



Obchod má byť zriadený v priestoroch podchodu na topoľčianskej autobusovej stanici. „Bol by miestom, kde by občania mohli priniesť svoje staré oblečenie, prípade zverejniť inzerciu na kočík, hračky alebo iné potreby, a zadarmo si z neho vziať niečo, čo potrebujú,“ avizovalo mesto.



Magistrát uvažoval o otvorení bezpeňažného obchodu už vlani. „Našli sme vhodný priestor, zohnali vybavenie a aj nadšencov, ktorí by ho viedli. Pandémia nás však na jeseň zastavila a väčšine dobrovoľníkov sa situácia zmenila natoľko, že hľadáme znova. Potrebujeme ľudí, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie, fandia udržateľnosti a nájdu si aspoň štyri hodiny týždenne na to, aby pomáhali spojiť dopyt s ponukou a výrazne tak prispeli k redukcii textilného odpadu,“ informovala radnica.



Úlohou dobrovoľníkov bude prijímať tovar a pomáhať s jeho odovzdávaním na ďalšie využitie. Budú tiež robiť jednoduchú evidenciu a udržiavať poriadok. „Obchod bude otvorený dvakrát týždenne na dve hodiny, prípadne podľa možností dobrovoľníkov,“ oznámil magistrát.



Tovar v bezpeňažnom swapovom obchode sa nekupuje, ale vymieňa. Ľudia doň môžu priniesť módne oblečenie, ktoré už nevyužívajú, a odniesť si domov niečo nové. Na swap sa okrem oblečenia využívajú aj hračky, rôzne doplnky či obuv.