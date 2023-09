Topoľčany pripravujú založenie nového sociálneho podniku

Topoľčany 18. septembra (TASR) - Mesto Topoľčany pripravuje založenie nového sociálneho podniku. Sociálny podnik mesta Topoľčany, s. r. o. by mal prispieť k pozitívnemu sociálnemu vplyvu zamestnávaním občanov zraniteľných a znevýhodnených (zdravotne aj sociálne) prostredníctvom poskytovania verejno-prospešných služieb pre všetkých občanov mesta Topoľčany a obcí Veľké a Malé Bedzany, zdôvodnila zámer radnica. Projektom sa budú zaoberať mestskí poslanci na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva.



Predmetom činnosti sociálneho podniku je poskytovať služby občanom mesta Topoľčany so zameraním sa na údržbu verejnej zelene a zimnú údržbu, čistenie, upratovanie a údržbu verejných priestranstiev, upratovanie budov a priestorov vo vlastníctve mesta Topoľčany a starostlivosť o mobiliár. Tieto činnosti by sa mali postupne rozšíriť aj o správu Envirocentra a prevádzkovanie bufetu.



V nasledujúcom období je možné poskytovať ďalšie práce a služby, ako sú dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, organizácia prác pri revitalizácii vnútrobloku s pracovným zapojením ich občanov, poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, práce v rastlinnej výrobe, sezónny zber ovocia a zeleniny, výsadbové práce pred zakladaním úrody, expedičné práce po dopestovaní úrody či iné podnikateľské aktivity, ktoré prispejú k riešeniu spoločenského problému, uviedla samospráva.



Základné imanie spoločnosti predstavuje 5000 eur. Verejno-prospešný účel sociálneho podnikania bude v začiatkoch financovaný z vlastných zdrojov, návratnou dotáciou zakladateľa a v nasledujúcom období zdrojmi financovania budú vlastné príjmy z vlastnej činnosti a finančné príspevky, v súlade so zákonom o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Predpokladané ročné náklady na údržbu verejnej zelene a zimnú údržbu predstavujú 677.000 eur, predpokladané výnosy sumu 712.000 eur.



Na začiatku januára budúceho roka by mal sociálny podnik zamestnávať 30 pracovníkov. Rozširovaním predmetu činnosti o ďalšie plánované podnikateľské aktivity sa bude počet zamestnancov postupne zvyšovať.