Topoľčany začali druhú etapu rekonštrukcie ulice P. O. Hviezdoslava

Topoľčany 16. mája (TASR) - V Topoľčanoch sa v týchto dňoch začala druhá etapa rekonštrukcie ulice P. O. Hviezdoslavova. Ako informovala radnica, dôjde tu k rozšíreniu cesty a výmene povrchov na vozovke i na chodníkoch.



Stavebné práce budú prebiehať od križovatky s Jesenského ulicou po križovatku so vstupom do areálu Materskej školy Gagarinova. "Na komunikácii budú vyznačené pozdĺžne parkovacie stojiská všade tam, kde to príslušné technické predpisy umožňujú. Rozšírenie sa vykoná na úkor ľavostranného chodníka, ktorý má dostatočnú šírku," uviedol mestský úrad. Ako doplnil, súčasťou rekonštrukcie bude aj osadenie troch nových prístreškov na autobusových zastávkach.