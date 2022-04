Mestská galéria v Topoľčanoch predstaví diela Borisa Sirku

Topoľčany 21. apríla (TASR) – Galéria Topoľčany predstaví tvorbu umelca Borisa Sirku. Výstavu s názvom How I Survived slávnostne sprístupnia vo štvrtok. Nová expozícia predstaví sériu 27 malieb, ktoré autor vytvoril v technike akryl v roku 2015. Výstava potrvá do 20. mája.



„Ide o autorov hĺbkový psychologický ponor, s vnútorným vyrovnaním sa seba samého so zážitkom, ktorý prežil. Umelec svoje diela fragmentuje na jednotlivé epizódy. Nezobrazuje ich chronologicky, ale každú zo sekvencie mení v jeho maliarskej výpovedi na novovzniknutý artefakt,“ uviedli organizátori.