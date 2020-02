Topolčany otvorili nové priestory jednotky intenzívnej starostlivosti

Topoľčany 7. februára (TASR) - Nové priestory pracoviska jednotky intenzívnej starostlivosti otvorila Nemocnica Svet zdravia Topoľčany. Špecifickú intenzívnu starostlivosť v nich bude poskytovať akútnym pacientom oddelenia vnútorného lekárstva a neurologického oddelenia. Celkové náklady na prestavbu priestorov, ktorá trvala od septembra minulého roku, dosiahli 520.000 eur.



Pracovisko vznikalo v nových, predtým zväčša nevyužívaných priestoroch. Práce následne zahŕňali komplexnú rekonštrukciu priestorov od výmeny rozvodov, cez úpravu povrchu stien, výmenu podláh a dlažby či sanitárnych častí. Pribudlo nové interiérové zariadenie, zdravotnícke vybavenie a medicínske prístroje vrátane nových lôžok pre intenzívnu zdravotnú starostlivosť, monitorov vitálnych funkcií, infúznych púmp či lineárnych dávkovačov.



„Prestavba jednotky intenzívnej starostlivosti je súčasťou veľkého redizajnu nemocnice, počas ktorej následne kompletne zrenovujeme šesť operačných sál, obnovíme oddelenie centrálnej sterilizácie a tiež oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS). To bude zároveň prepojené na rádiodiagnostické oddelenie a plánovaný plnohodnotný urgentný príjem, ktorý by mal byť postupne dokončený do roku 2022,“ povedal riaditeľ nemocnice Viktor Dudáš.



Dispozične aj prevádzkovo je oddelenie jednotky intenzívnej starostlivosti rozdelené na vstupnú časť s filtrami, sálu s monitorovacím pultom, siedmimi lôžkami a izolačným boxom a zvyšný priestor tvorí nevyhnutné zázemie pre pacientov i personál. Nové oddelenie má vstup z hlavnej nemocničnej spojovacej chodby, ktorá nadväzuje na plánovaný nový centrálny operačný trakt a novú prevádzku OAMIS. Na jednom mieste tak budú sústredené všetky zložky nemocnice poskytujúce akútnu zdravotnú starostlivosť.



Na jednotke intenzívnej starostlivosti oddelenia vnútorného lekárstva a neurológie v topoľčianskej nemocnici počas minulého roka hospitalizovali približne 500 akútnych pacientov. Na oddelení vnútorného lekárstva bolo vlani hospitalizovaných zhruba 2000 pacientov, na neurológii približne 1000.



Topoľčianska nemocnica získala nenávratný finančný príspevok z eurofondov. V ďalšej etape sa chystá vybudovať nové oddelenie centrálnych operačných sál, nakúpiť nové medicínske prístroje vrátane počítačového tomografu, prístroja magnetickej rezonancie či mamografu. Celková plánovaná výška investície vrátane spoluúčasti nemocnice sa vyšplhá na takmer 12,3 milióna eur.