Topoľčianska nemocnica vyhradila priestor pre rizikových pacientov

Topoľčany 19. marca (TASR) – Nemocnica v Topoľčanoch zriadila pre pacientov s podozrením na nový koronavírus samostatný vyhradený priestor. Nachádza sa na prízemí nemocnice so samostatným vchodom z vonkajšieho krytého parkoviska.



Ako o tom informovala Jana Fedáková zo spoločnosti Svet zdravia, ktorá nemocnicu prevádzkuje, verejnosť môže do budovy topoľčianskej nemocnice vstupovať len s rúškom či inou ochranou časti tváre. „Sprístupnený je momentálne len jeden vstup do nemocnice, a to hlavný vchod. Tu zdravotníci pacientom bezkontaktne merajú teplotu a vyhodnocujú ďalšie príznaky a následne pacientovi povolia alebo nepovolia vstup do nemocnice,“ uviedla Fedáková.



Podľa jej slov naďalej platí, že topoľčianska nemocnica poskytuje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Pozastavené sú aj kontrolné vyšetrenia v jednotlivých ambulanciách.