V Topoľčanoch otvorili asistenčné centrum, pomôže s projektami EÚ

Topoľčany 2. augusta (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) otvoril Asistenčné centrum NSK v Topoľčanoch. Kancelária je pripravená pomáhať regionálnym samosprávam v okrese s prípravou a manažovaním projektov zo zdrojov Európskej únie a štátnych zdrojov, povedala riaditeľka centra Jana Bieliková. Aktuálne eviduje zhruba 800 žiadostí o projekty, na ktorých bude môcť so samosprávami spolupracovať.



Asistenčné centrum v Topoľčanoch je po Nových Zámkoch a Nitre tretím centrom, ktoré NSK otvoril. Do októbra by malo na území kraja vzniknúť celkovo osem asistenčných centier vo všetkých okresných mestách kraja a v Štúrove. Kraj ich zriaďuje v existujúcich štruktúrach regionálnych rozvojových agentúr (RRA) v kraji. Podporno-poradenskú činnosť budú zabezpečovať odborné kapacity, ktoré sú momentálne zastúpené v jednotlivých regionálnych rozvojových agentúrach v rámci NSK, informoval predseda NSK Branislav Becík.