Topoľčany od júna spúšťajú reguláciu statickej dopravy na sídliskách

Topoľčany 9. mája (TASR) - Od začiatku júna spúšťa mesto Topoľčany reguláciu statickej dopravy na sídliskách Juh, Východ a F. Parkovanie bude v bytovej zástavbe spoplatnené denne od 7.00 do 22.00 h, v sobotu od 7.00 do 12.00 h. Všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta schválilo mestské zastupiteľstvo v apríli. V počiatočnom období bude polícia porušenia riešiť upozorneniami, informovala radnica.



Pri príprave regulácie statickej dopravy samospráva vychádzala z odbornej analýzy Žilinskej univerzity v Žiline, konzultácií s okresným dopravným inšpektorátom, odborníkmi na dopravu i predstaviteľmi mestských výborov. Žilinská univerzita realizovala v júni minulého roka analýzu, ktorá potvrdila, že hlavnými ťahmi v Topoľčanoch prejde počas dňa 38.000 áut. Počet automobilov sa v meste za uplynulých 20 rokov zdvojnásobil.



Zavedením regulácie statickej dopravy chce radnica zaistiť bezpečnejšiu a prehľadnejšiu dopravu, vyznačiť parkovacie miesta v súlade s platnou legislatívou, ako aj zabezpečiť prístup pre záchranné zložky, ktorý v súčasnej situácii nie je na viacerých miestach možný.



Obyvatelia budú mať k dispozícii tri druhy rezidentských kariet a päť druhov parkovacích kariet. Obyvateľ zaplatí za rezidentskú parkovaciu kartu na prvé auto a rok 10 eur pri dodržaní určených podmienok. Cena rezidentskej karty na druhé auto bude 50 eur, na tretie a ďalšie 150 eur. S touto kartou bude môcť zaparkovať kdekoľvek vo svojej rezidentskej zóne, na ktorú bola karta vydaná. Vyzbierané prostriedky mesto investuje do miestnych komunikácií, na opravy a údržbu ciest a parkovísk.



Legálne parkovanie bude možné na parkovacích miestach označených zvislým alebo vodorovným dopravným značením, ktoré bude doplnené všade tam, kde doteraz nebolo. Zjednosmernenie ulíc je plánované iba v minimálnom rozsahu tam, kde si to vyžaduje dopravná situácia. Týka sa to časti ulíc Gogoľova, Jesenského a vedľajšieho úseku ulice P. O. Hviezdoslava pri letnom kúpalisku.