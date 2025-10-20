< sekcia Regióny
Topoľčany od pondelka predĺžili otváraciu dobu na cintorínoch
Radnica zároveň návštevníkov požiadala o dodržiavanie poriadku a umiestňovanie odpadu do kontajnerov v blízkosti vstupov.
Autor TASR
Topoľčany 20. októbra (TASR) - Mesto Topoľčany začalo s prípravou cintorínov na Dušičky. Ako informovalo, od pondelka až do 9. novembra budú otvorené do 22.00 h.
Radnica zároveň návštevníkov požiadala o dodržiavanie poriadku a umiestňovanie odpadu do kontajnerov v blízkosti vstupov. „Vhodné je uprednostňovať dekorácie z prírodných materiálov. Pomôžme tak spoločne chrániť naše životné prostredie,“ pripomenul mestský úrad.
Radnica tiež upozornila, že verejnosť môže pri návšteve pietnych miest využívať novovybudovanú infraštruktúru. „Návštevníkom Nového cintorína odporúčame počas rušných hodín využiť nové parkovisko pri Osivare, ktoré umožňuje komfortnejšie parkovanie,“ doplnil mestský úrad.
Radnica zároveň návštevníkov požiadala o dodržiavanie poriadku a umiestňovanie odpadu do kontajnerov v blízkosti vstupov. „Vhodné je uprednostňovať dekorácie z prírodných materiálov. Pomôžme tak spoločne chrániť naše životné prostredie,“ pripomenul mestský úrad.
Radnica tiež upozornila, že verejnosť môže pri návšteve pietnych miest využívať novovybudovanú infraštruktúru. „Návštevníkom Nového cintorína odporúčame počas rušných hodín využiť nové parkovisko pri Osivare, ktoré umožňuje komfortnejšie parkovanie,“ doplnil mestský úrad.